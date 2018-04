Si è conclusa oggi a Cagliari la finale nazionale ed internazionale delle Cadparalympics e Cadolympics, le prove di disegno tecnico assistito dal computer (Cad) e riconosciute come eccellenza dal Miur, che ha coinvolto 99 studenti delle Scuole superiori di tutta Italia e, alle internazionali, sei scuole di Croazia e Slovenia con altrettanti studenti.

La competizione, giunta alla XVII edizione, è stata organizzata dall’istituto Superiore ‘Michele Giua’ di Cagliari. I ‘giochi’ Cad (Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico assistito dall’elaboratore) si sono svolti nelle sedi della Scuola a Cagliari, mentre le CadParalympics nella sede staccata dello stesso istituto ad Assemini. Il Miur ha inserito le Cad Olympics nel Programma Nazionale di Promozione delle Eccellenze, nel’ambito Tecnico-Professionale.

Sul podio più alto della competizione nazionale internazionale è salito l’Abruzzo, con Laura Gianimede, studentessa della 3° Cat dell’Istituto ‘De Titta’ di Fermi Lanciano (Ch). Al secondo posto la Basilicata, con Damiano Iacovone, studente della 4° Cat dell’Istituto ‘Olivetti’ di Loperfido Matera (Mt), mentre al terzo posto si è classificato il Veneto, con Daniele Rosso che frequenta la 5° Cat dell’Istituto ‘Negrelli’ di Forcellini Feltre (Bl). Nella fase internazionale delle CAdOlympics, dopo il triplete italiano, al quarto posto Paolo Kapović Šamanović, al quinto Čajko Marko, entrambi Croati e al sesto Alen Drofenik, per la Slovenia.

Alle Cad Paralympics i 22 studenti, accompagnati dai 23 tutor, si sono misurati in due fasi, di differente difficoltà e del grado di disabilità, e si sono disputate in due aule della sede di Assemini (Ca). Per il Livello 1 ha vinto il Veneto, con Rudy Malacarne, alunno della 5 Cat dell’Istituto Superiore di Feltre (Bl) della accompagnato dalla tutor Elisa Rigo. Al secondo posto la Sardegna, con Michael Mattana, dell’Istituto ‘Giua’ do Assemini, accompagnato dal tutor Enrico Garau. Al terzo posto la Sicilia con GiuseppeLeoni, della 4 Cat dell’Istituto ‘M.Raeli’ di Noto (Sr).

Nella competizione di Livello 2la Sardegna conquista la prima e la seconda piazza con Roberto Loi (tutor Andrea Zuddas) del’Baccaredda’ di Cagliari e Ivan Mascia (tutor Carlo Medda) dell’Istituto ’Einaudi’ di Senorbì (Ca). Al terzo posto l’Abruzzo, con Angel Dong (tutor Niccolò Colleluori) dell’Istituto ‘V. Moretti’ di roseto degli Abruzzi (Te).

L’intera competizione è stata seguita e documentata dagli alunni della 4° e 5° R dell’Istituto ‘Giua’ di Assemini (che ha ospitato la manifestazione), impegnati nel progetto ‘Giornalismo in classe’ nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. I ragazzi hanno curato la pagina facebook ‘Cad Olympics & Paralympics 2018’ e scritto gli articoli in collaborazione con Cagliaripad.

I 99 competitor che sono arrivati alla fase nazionale provengono dalle scuole superiori della Sardegna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sicilia, mentre per le internazionali si sono aggiudicativa fase finale 6 alunni stranieri, tre croati e tre sloveni. L’organizzazione è stata curata dai fondatori dell’Associazione Insegnati Cad (Aic), i docenti Andrea Vinante, Franco Cramerotti e Giovanna Gallina, ai quali si aggiungono Calogero Infantolino, Presidente, Maria Jose’ Mereu, Vice presidente, Edi Tinarelli, amministratore, Roberto Sarasin, Gerardo Marino. La manifestazione è stata patrocinata dal Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento e dal Miur, che, la riconosce come eccellenza.

Alunni 4° e 5 R ‘Giua’ Assemini – Alternanza Scuola Lavoro

