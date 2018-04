Quarantuno milioni di euro per il servizio di sicurezza per le guardie mediche, 3,5 mln per la manutenzione delle scuole dell’infanzia, un milione per l’interramento dei cavi telefonici e 500mila euro per Sardinia Film Commission: sono le risorse stanziate dalla Giunta regionale attraverso disposizioni urgenti per il bilancio approvate oggi dal Consiglio regionale.

“Abbiamo utilizzato il primo momento utile in Aula per una legge di manutenzione del Bilancio che con una serie di aggiustamenti fra missioni e programmi ci consente di procedere più rapidamente sulle urgenze”, ha spiegato l’assessore del Bilancio Raffaele Paci. L’Aula ha anche approvato all’unanimità una mozione (primo firmatario Augusto Cherchi) sulla mancata attuazione delle disposizioni della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. La mozione impegna il presidente della Regione a darne immediata attuazione.

“Non c’è disattenzione da parte della Giunta – ha precisato l’assessore alla Sanità, Luigi Arru – abbiamo costituito un gruppo di lavoro, che ha fatto un censimento delle strutture esistenti e una proposta per la formazione di una équipe di specialisti. Non serve una sola struttura, ma spazi dedicati per terapie che spesso sono invasive. Siamo d’accordo che dobbiamo dare una risposta di civiltà, con scelte condivise e tempi rapidi”.

