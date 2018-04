“Nessuna pietà per i bambini in Palestina”. Un lapidario commento ha lasciato spazio a delle immagini brutali, quelle pubblicate nel video di Sulaiman Hijazi, ex portavoce della comunità palestinese di Cagliari.

“Arrestati altri due bambini a Hebron e il mondo tace” continua il commento di Hijazi, confermando con un video le tensioni sulla Striscia di Gaza.

