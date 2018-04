Alcuni macchinari medici, due umidificatori con generatore di flusso integrato e due saturimetri, donati all’Ospedale Brotzu di Cagliari grazie al contributo dei Lions Club Cagliari Saint Remy, saranno consegnati lunedì 23 aprile in una la cerimonia nella Sala Ciccu del presidio San Michele.

Sono destinati al Pronto Soccorso Pediatrico e andranno ad affiancare le moderne tecniche di ventilazione utilizzate nei casi di insufficienza respiratoria del bambino. Queste attrezzature permettono di ridurre i ricoveri ordinari in quanto il trattamento nell’ambito dell’Osservazione Breve Intensiva pediatrica, consente la risoluzione o il netto miglioramento del quadro clinico con poche ore di terapia. Come precisa il Alessandro Canetto, direttore del Pronto soccorso pediatrico del San Michele, “si è diffuso negli ultimi dieci anni un nuovo sistema di ossigenoterapia, il cosiddetto nasocannule ad alto flusso” (high-flow nasal cannula, HFNC), che permette il facile utilizzo anche nei reparti non intensivi, compresi i reparti di Pediatria, i Pronto soccorso o durante il trasporto in ospedale. Il macchinario per ‘gli alti flussi’ – spiega – permette l’erogazione di ossigeno umidificato, ad alta concentrazione, in caso di insufficienza respiratoria”.

“In campo pediatrico, in particolare – osserva Canetto – trova utilizzo nel trattamento della bronchiolite che spesso porta a insufficienza respiratoria. L’utilizzo dell’ossigeno-terapia ad alti flussi, nelle strutture pediatriche, consente di ridurre in modo significativo tale rischio e permettono di ridurre i ricoveri pediatrici”.

Commenti

comments