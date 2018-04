“Siamo molto soddisfatti, è stato un anno in cui abbiamo ottenuto risultati importanti, soprattutto in termini di risanamento dei conti: continueremo su questa strada”. Così il governatore Francesco Pigliaru dopo il via libera della Corte dei Conti al Bilancio 2016. “Un anno – ha sottolineato il presidente – caratterizzato da una forte riduzione del debito, certezza delle entrate, tempi più rapidi nei pagamenti, forte riduzione dell’abbandono scolastico, impegno sulle politiche sociali come nessun altra regione italiana, certificazione di tutti i fondi europei della programmazione 2007-2013”.

Secondo l’assessore al Bilancio, Raffaele Paci, “uno dei risultati più importanti raggiunti nel rendiconto 2016 è stato la forte riduzione del debito attraverso l’abbattimento di residui passivi e perenzioni”. Residui passivi, ovvero le somme da pagare, “passati da 5 miliardi del 2013 a 3,2 miliardi del 2016; i residui attivi, cioè le somme da incassare, da 4 a 3,7 miliardi. Questo significa che invece di avere un debito occulto di 1 miliardo come nel 2013, la Regione nel 2016 ha registrato un attivo di 500 milioni”.

Il vicepresidenza ha poi sottolineato che “la Corte nella sua relazione sollecita giustamente la capacità della Regione di ottenere tutte le risorse che ci spettano. E questo è un impegno quotidiano, dei miei uffici e mio personale”. Infine: “Continueremo a governare la Regione con il massimo dell’impegno: per questo apprezziamo le sollecitazioni che arrivano dalla Corte dei Conti, e sono sicuro che continueremo a ottenere risultati importanti per la Sardegna”.

