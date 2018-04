Un ragazzo che indossa un casco da motociclista, si avvicina al professore e mima il gesto di prenderlo a testate, un altro studente che appoggia due cestini per la carta sulla cattedra. E poi una voce di sottofondo che dà del ‘buffone’ al docente mentre un compagno gli mette un giubbotto in testa. Il tutto tra ragazzi che ridono e si muovono tra i banchi. E’ quanto appare in un altro video registrato nella classe dell’Itc Carrara di Lucca e postato sui social insieme a quello in cui uno studente minaccia lo stesso professore intimandogli di mettergli sei.