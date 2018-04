Alle prime ore dell’alba i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 34enne disoccupato.

I militari hanno proceduto all’arresto perchè l’uomo si è reso responsabile, intorno alle prime ore del giorno, del reato di furto in abitazione in via Sassari, dove è stato notato scavalcare la recinzione di un’abitazione. Quindi veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di diversi materiali ed utensili elettrici appena rubati dal cortile della predetta abitazione.

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva che hanno prontamente restituito ai legittimi proprietari, hanno quindi accompagnato il giovane presso gli uffici del comando provinciale per eseguire gli accertamenti del caso, poi presso le camere di sicurezza in stato di arresto.

