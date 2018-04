L’aggiornamento del 2016 del piano regionale dei rifiuti resta valido e con esso il via libera al revamping del contestato inceneritore di Tossilo, nella zona industriale di Macomer. Lo ha deciso il Tar della Sardegna che ha rigettato il ricorso presentato dai Comitati Zero Waste e Non Bruciamoci il futuro e dai Comuni di Arzana, Gavoi, Olzai e Sarule, tutti assistiti dall’avvocato, Mauro Barberio. Sconcerto e incredulità tra gli esponenti del comitati e lo stesso legale parla di motivazioni “non condivisibili” alla base della decisione dei giudici, “che comunque si rispetta”.

La battaglia, però, continua, sebbene non sia scontato l’appello contro questa sentenza. Inoltre il Comitato sta chiedendo la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che nel 2017 aveva riacceso i motori nel cantiere dell’inceneritore di Tossilo. “Secondo noi la decisione del Tar è inspiegabile”, dice Mauro Aresu, del Comitato Non bruciamoci il Futuro. “Anche in questa vicenda – aggiunge – ne usciamo a testa alta di fronte ad una politica che, alla fine, non è stata in grado di dare risposte convincenti alle mille questioni che abbiamo sollevato”.

Il ricorso puntava sulla mancanza della valutazione ambientale strategica (Vas) per l’aggiornamento del piano dei rifiuti proprio per quanto riguarda la nuova linea di incenerimento del termovalorizzatore di Tossilo. Inoltre i ricorrenti sostenevano il mancato coinvolgimento dei Comuni e una serie di carenze sui dati, come quelli relativi all’esame sulla qualità dell’aria. Tutti motivi che i giudici amministrativi hanno ritenuto non fondati.

