Mancano i medici, vietato partorire all’ospedale Dettori di Tempio. Su sette camici bianchi in forze normalmente al reparto di Ostetricia e Ginecologia, da oggi ne restano in servizio solo tre, e l’Assl di Olbia è stata costretta a sospendere i ricoveri: “Non ci sono le condizioni per garantire gli standard di sicurezza irrinunciabili, come ad esempio la guardia attiva di tutti gli operatori”, spiegano dall’Azienda sanitaria.

Grazie alla disponibilità del personale proveniente dall’ospedale di Olbia, ma anche dalla Assl di Nuoro e Sassari, viene garantito a Tempio Pausania un “Presidio di emergenza”, volto a garantire la presa in carico dei parti non differibili o delle urgenze che necessitano di un intervento immediato in stretta collaborazione con il servizio di 118.

“Dei sette medici (compreso il primario) in servizio nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Paolo Dettori, quattro risultano assenti da servizio (due dei quali assenti da 8 settimane, uno assente da oggi per un mese, e un quarto medico assente da oggi per motivi personali)”, precisa l’azienda che poi prosegue: “La Ats-Assl di Olbia da giorni sta lavorando alla risoluzione di una criticità che si protrae ormai da tempo: negli scorsi giorni, attingendo dalla graduatoria della Aou di Cagliari, ha proceduto a inviare i telegrammi per l’assunzione di alcuni professionisti a tempo determinato. Procedura ancora in corso”.

Commenti

comments