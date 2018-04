Viale Trento resterà chiusa almeno per un altro mese. L’assessore alla Mobilità del Comune di Sassari ha comunicato oggi alla commissione consiliare Lavori pubblici che i lavori di Abbanoa per riparare le perdite al collettore fognario che hanno causato lo sprofondamento della sede stradale e la successiva chiusura del viale, non si concluderanno prima di 30 giorni.

“Abbanoa ci ha informati che l’intervento è più complicato di quanto si pensasse all’inizio”, ha spiegato l’assessore. Viale Trento è stata chiusa al traffico automobilistico mercoledì scorso per questioni di sicurezza e per consentire l’intervento di Abbanoa. Nel cantiere è stato effettuato uno scavo lungo 35 metri e gli operai hanno installato un bypass, prima di procedere alla sostituzione del collettore danneggiato.

“Tutti i lavori sono fatti a spese di Abbanoa – ha spiegato Piu – che al termine delle opere ripristinerà anche la sede stradale e i marciapiedi”.

