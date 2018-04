Giallo sul cadavere di una donna trovato ieri notte nella battigia della spiaggia di Abba Rossa, in comune di Santa Giusta, alle porte di Oristano.

Sul posto i Carabinieri, la Guardia Costiera e il medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione sul cadavere. Il corpo della donna, che potrebbe avere circa 50 anni, e sembra fosse in acqua da poche ore, non presenta apparenti segni di violenza. I tratti somatici potrebbero essere quelli di una cittadina dell’est europeo, ma negli abiti non sono stati trovati documenti.

Sono al vaglio di Carabinieri e Polizia le ricerche di persone scomparse in Sardegna, soprattutto nell’oristanese, ma anche l’ipotesi che possa trattarsi di una passeggera di qualche nave in transito. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Oristano per l’autopsia.

