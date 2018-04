Si completa la lista dei Paesi in gara al Girotonno, la manifestazione tra cultura, arti, enogastronomia, musica e spettacolo in programma a Carloforte dal 24 al 27 maggio. Stati Uniti e Argentina, infatti, entrano in gara alla Tuna Cuisine Competition, competizione gastronomica internazionale tra chef provenienti da tutto il mondo. Confermati Francia, Giappone, Inghilterra, Italia, Lituania, e Russia, ma non Malta, inizialmente annunciata tra la rosa degli sfidanti. Ora gli chef di questi otto Paesi sono pronti a darsi battaglia con originali ricette a base di tonno di qualità. La Tuna è il cuore della quattro giorni: previste quattro semifinali il 24 e 25, poi la finale il 26 alle 13.30. Si parte con Giappone-Stati Uniti il 24 alle 18.

Il Paese del Sol Levante, vincitore della scorsa edizione con Haruo Ichikawa in duo con l’italiano Lorenzo Lavezzari, schiera Masaki Okada, gli Usa si presentano invece con Michael Filosa e Elio Genualdo. Alle 20 è la volta di Argentina-Italia: Leandro De Seta e Fabrizio Cosso dovranno giocarsela con i sardi Salvatore Camedda e Fabio Vacca in rappresentanza degli Azzurri. Il 25 alle 17.30 scende in campo l’Inghilterra con James Catchart e Charles Pearce contro la Lituania di Tadas Gailiunas e Artras Samaviius. Alle 19.30 Francia-Russia, la prima con Cyril Schambert e l’istituto alberghiero La Hotoie di Amiens, la seconda con Eugenii Ivanov. Al completo anche la giuria di esperti e giornalisti del settore presieduta da Enzo Vizzari, direttore e curatore delle guide dell’Espresso “I Ristoranti d’Italia” e “I Vini d’Italia”.

Ne fanno parte Emanuele Scarci, Roberta Schira, Lorenza Fumelli, Fiammetta Fadda, Andrea Cuomo, Giuseppe Carrus, Tom Riby, Saulius Pacekaius. Presentano le serate lo chef e attore italo-americano Andy Luotto assieme all’artista e conduttrice Ambra Pintore. A giudicare i piatti, oltre alla giuria tecnica, ci sarà quella popolare composta dai visitatori della manifestazione che potranno votare il loro preferito con le palette numerate.

