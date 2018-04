Attentato nella notte ai danni di un panettiere di Berchiddeddu, in Gallura. I malviventi hanno fatto esplodere un ordigno in via Nazionale, proprio di fronte alla casa e al laboratorio di Alessandro Brianda.

Nella deflagrazione a riportare i danni maggiori è stato il furgone dell’artigiano, parcheggiato proprio davanti al panificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia e di Loiri Porto San Paolo, che hanno avviato le indagini per risalire alle ragioni e gli autori dell’intimidazione

