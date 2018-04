Lunedì 23 aprile alle ore 10.30 all’ Istituto IPSAR Alberghiero Gramsci in Via Decio Mure sn a Monserrato lo chef Filippo La Mantia terrà una conferenza sul tema della celiachia e realizzerà alcune ricette senza glutine in un cooking show dimostrativo, che verrà fatto in collaborazione con gli studenti.

L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani al tema della celiachia e di dedicare loro una giornata formativa attraverso la realizzazione di ricette con prodotti senza glutine sempre più richieste da bar e ristoranti. Il numero di pazienti celiaci, vale a dire con intolleranza al glutine, sale anche in Sardegna. Sono infatti oltre seimila i sardi che ne soffrono e tra questi 4.690 sono donne. In Italia i problemi di celiachia o di intolleranze al glutine che riguardano il 2% circa della popolazione, hanno fatto registrare un aumento annuo medio del 30% e l’intero comparto degli alimenti gluten free vale circa 300 milioni di euro. La cifra è destinata quasi a triplicare fra dieci anni. Uno dei fattori significativi per la crescita del mercato è l’aumento della domanda da parte di molti consumatori attenti al controllo del peso e alla salute dell’apparato digerente.

Questa parte della popolazione è sempre più propensa a includere gli alimenti senza glutine nel proprio stile di vita e a contribuire a trasformare il mercato. Questi dati fanno capire quanto sia importante la formazione dei futuri chef affinché possano proporre delle soluzione a coloro che hanno esigenze nutrizionali specifiche. L’incontro con lo chef Filippo La Mantia vuole essere un’occasione per far scoprire che anche il senza glutine può essere proposto dagli chef in totale sicurezza senza rinunciare al gusto, alla bontà e alla creatività dei cibi. Anche nelle ricette gluten free infatti si possono utilizzare prodotti di alta qualità che possono far parte integrante del menù, sorprendendo anche il cliente non intollerante al glutine.

