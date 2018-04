La spiaggia sassarese di Platamona ripulita dai bambini delle scuole elementari. Questa mattina gli alunni dell’Istituto comprensivo Monte Rosello basso con la collaborazione degli “ecovolontari”, coordinati dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sassari, e l’aiuto di decine di associazioni e semplici cittadini hanno formato un pacifico esercito di cinquecento persone e hanno ripulito da cima a fondo l’arenile.

Portato via ogni genere di rifiuto, da quelli trascinati sulla spiaggia dalla marea, a quelli abbandonati sulla sabbia dagli incivili. Da tempo la scuola ha chiesto il sostegno degli ecovolontari nell’organizzazione di eventi sui temi del rispetto dell’ambiente, e quello di stamattina, “My planet in my Home – Il mio Pianeta è la mia Casa” si inserisce tra questi. Tutta l’immondizia abbandonata, tra cui anche ruote di bicicletta e tanta plastica, è finita nei sacchi per la spazzatura.

Il loro entusiasmo ha contagiato i tantissimi sassaresi che hanno scelto di trascorrere la mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale e dell’impegno civico. L’assessorato alle Politiche agro-ambientali punta molto alla sensibilizzazione e all’educazione di tutta la cittadinanza sui temi del rispetto ambientale, soprattutto dei più piccoli”, ha commentato l’assessore Fabio Pinna, presente all’iniziativa. Tra i tanti partecipanti anche gli “ecovolontari speciali” e i ragazzi di alcuni centri di prima accoglienza, coordinati dall’associazione Sassari Forum.

Commenti

comments