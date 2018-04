Non ha ancora un nome la donna dell’apparente età di 50 anni trovata morta ieri a tarda sera nella spiaggia di Aba Rossa, sul litorale oristanese. Ed è anche tutto da verificare, secondo gli inquirenti, il fatto che possa trattarsi di una donna originaria dei paesi dell’est europeo com’era stato ipotizzato ieri notte a conclusione delle operazioni di rimozione del cadavere. Resta al momento ancora misteriosa anche la causa della morte.

Le indagini non escludono quindi che si possa trattare di una donna del posto, anche se non risulta alcuna denuncia di scomparsa. I primi accertamenti medico legali eseguiti sul luogo del rinvenimento avrebbero già escluso la morte per annegamento e non avrebbero rilevato segni di violenza che consentano di avvalorare l’ipotesi di un omicidio. Per saperne di più si aspettano i risultati dell’autopsia cominciata nel tardo pomeriggio all’obitorio dell’Ospedale San Martino di Oristano.

Non avrebbe fornito risultati degni di nota neanche il sopralluogo eseguito stamattina dai Carabinieri della Compagnia di Oristano sui moli del porticciolo vicino al luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. Una delle poche cose certe pare sia il fatto che la morte risalga al massimo a poche ore prima del ritrovamento del cadavere e che la donna non può essere morta molto lontano dal luogo in cui è stata ritrovata. Resta però da scoprire come sia arrivata ad Aba Rossa e se fosse sola o in compagnia di qualcuno.

Commenti

comments