Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, dopo i cinque assessori nominati nel primo rimpasto nel febbraio scorso, ha scelto Chiara Flore, imprenditrice agricola di 41 anni, come assessora all’Agricoltura, Attività produttive, Commercio, Cimitero, Verde urbano, Suape. Il sindaco inoltre ha attribuito all’assessora Valeria Romagna con delega al Turismo e allo Spettacolo, la delega ad interim ai Servizi sociali, Asili nido, Politiche giovanili, Pari opportunità e Politiche per la casa.

Sono state rideterminate anche le deleghe in capo all’assessore Antonio Belloi, che si occuperà di Lavori pubblici, Manutenzioni, Protezione civile e Sport come fatto finora, cedendo la delega per i Servizi cimiteriali alla neo assessora Flore. Soddu si è detto soddisfatto per aver “arricchito la squadra di governo”. “Con la nomina di Chiara Flore, una imprenditrice agricola, abbiamo dato un messaggio forte al settore produttivo e al mondo agricolo in particolare, perché avremo una rappresentante del settore che saprà interpretare al meglio le esigenze del tessuto economico cittadino” ha detto il primo cittadino. Chiara Flore, infatti, è proprietaria con il marito di una impresa agricola ed è anche vicepresidente della Confederazione dei produttori agricoli Copagri per la provincia Nuoro.

“Metterò nello svolgimento di questo mandato tutta la mia passione e le mie conoscenze nel settore agricolo, che ha bisogno di essere valorizzato – ha affermato la neo assessora – . Mi impegnerò per promuovere le produzioni agricole del territorio, perché è da qui che può ripartire una nuova visione delle attività produttive”. Gli altri assessori della giunta Soddu sono: Sebastian Cocco, vicesindaco con delega alla Cultura e Pubblica Istruzione, Programmazione e Politiche Comunitarie; Marcello Seddone agli Affari Generali, Risorse Umane, Polizia Municipale, Viabilità e Traffico; Giuliano Sanna assessore al Bilancio, Controllo Gestione, Pianificazione Urbanistica, Tributi, Patrimonio, Igiene e Qualità Urbana.

