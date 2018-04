Vandali in azione all’interno dei Giardini pubblici di Cagliari, dove sono state danneggiate tre statue. L’episodio è avvenuto durante la notte. Qualcuno si è introdotto nei Giardini pubblici, in viale San Vincenzo, e ha mozzato le teste delle tre statue che si trovano lungo il vialetto che porta alla Galleria comunale.

Si tratta delle statue delle “Quattro stagioni” che risalgono a fine Ottocento. Questa mattina il custode si è accorto dell’atto vandalico e ha subito informato la Polizia municipale.

È in corso un sopralluogo per verificare nel dettaglio i danni e accertare che i vandali non abbiano fatto scempio di altro all’interno dell’area pubblica. La Polizia municipale visionerà i filmati delle telecamere alla ricerca di indizi utili a individuare gli autori dell’atto vandalico.

