Neanche l’autopsia, che si è conclusa nella tarda serata di ieri all’obitorio dell’Ospedale civile di Oristano, ha permesso di risolvere il mistero della morte della donna ritrovata cadavere giovedì sera sulla spiaggia di Aba Rossa, in provincia di Oristano.

Assieme all’identità della donna, dell’apparente età di 50 anni, resta quindi ancora sconosciuta la causa della morte. L’assenza di segni di violenza conferma comunque l’esclusione dell’ipotesi che potesse essere stata vittima di un omicidio, già anticipata dagli inquirenti giovedì notte.

Per saperne di più ora bisognerà attendere gli esiti degli esami tossicologici. Una delle poche cose certe pare sia il fatto che la morte risalga al massimo a poche ore prima del ritrovamento del cadavere e che la donna non può essere morta molto lontano dal luogo in cui è stata ritrovata. Resta però da scoprire come sia arrivata ad Aba Rossa e se fosse sola o in compagnia di qualcuno.

Commenti

comments