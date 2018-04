Lopez: “Vogliamo vincere”

Tra i 21 giocatori convocati per la partita di domani col Bologna, agli infortunati Dessena e Farias, si sono aggiunti anche Miangue e Cossu, che nella rifinitura ha sentito il riacutizzarsi di un risentimento al flessore accusato martedì a Milano. Una partita, quella contro i petroniani, che chiude il trittico di gare previsto nell’arco di sette giorni. “Settimana corta, nella quale oltre a giocare ci siamo anche allenati con intensità”. dice il tecnico rossoblù Diego Lopez.

UNO SGUARDO ALL’INTER

“Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma le scelte di formazione sono state mie. Prendere quattro gol non è piacevole e conosco bene il valore e il peso della maglia, prima di essere allenatore del Cagliari ne sono stato anche giocatore e capitano. Detto questo, dobbiamo guardare avanti: domani c’è il Bologna, è una partita importantissima che va affrontata col piglio e l’aggressività giusta, sono queste le cose che fanno la differenza”.

BOLOGNA MOTIVATO

“Hanno una posizione di classifica tranquilla, ma non credo che sottovaluteranno l’impegno. Non hanno preso punti nelle ultime due partite però se la sono giocata sempre e sono stati sconfitti solo di misura. Nella loro rosa hanno ottimi giocatori, quindi è una squadra da rispettare. Noi dobbiamo fare quel che sappiamo, andando decisi sulle mezze palle e giocando veloce: dobbiamo vincere ed essere determinati per questo”.

L’IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA

“Dopo la partita contro l’Inter penso che sia stato importante lavorare sulla testa dei giocatori, questo è uno dei motivi per i quali abbiamo trascorso in ritiro questi ultimi giorni. Sono convinto che l’esperienza sarà un fattore fondamentale nella corsa alla salvezza: anche i giovani daranno un forte contributo, ma i veterani hanno già vissuto questo tipo di situazioni e già giocato questo genere di partite”.

LE CONDIZIONI CLIMATICHE

“Giocheremo alle 12.30 e farà caldo, ma sarà così per entrambe le squadre. Dovremo stare attenti a dosare bene le forze”.

