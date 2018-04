Kazuhito Yamashita, uno dei più straordinari chitarristi del panorama internazionale, arriva per la prima volta in Sardegna per un concerto organizzato dal Conservatorio di Cagliari.

L’appuntamento è mercoledì 25 aprile alle 20.30 nell’auditorium dell’istituzione musicale dove il grande artista, nato a Nagasaki 57 anni fa, si esibirà in un recital dal titolo “All Bach programm”. Sarà una serata che proporrà le magnifiche melodie di Joahnn Sebastian Bach, nella trascrizione per chitarra fatta dallo stesso musicista giapponese. Nato nel 1961, Kazuihito Yamashita ha cominciato lo studio della chitarra all’età di otto anni, sotto la guida del padre Toru Yamashita, arrivando ben presto a vincere importanti premi internazionali come il Ramirez, in Spagna, l’Alessandria, in Italia, e il Paris Radio France Competition.

Ha all’attivo più di 80 cd, in cui propone repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo. Il Guardian, uno dei più autorevoli quotidiani britannici, lo ha definito “una leggenda del mondo della chitarra”. L’artista arriva per la prima volta in Sardegna, ma con l’isola ha già un legame importante visto che a costruire le sue chitarre è un sardo: si tratta del rinomato liutaio Rinaldo Vacca di Cabras. Il prezzo dei biglietti è di 10 euro. L’ingresso è gratuito per gli studenti del Conservatorio.

