Un uomo di 41 anni, Leonardo Ortu, è morto dopo essere caduto in un dirupo nelle campagne di Uri, in provincia di Sassari.

Il 41enne, secondo quanto appreso, stava effettuando dei lavori di falciatura in un terreno quando, per cause da accertare, è precipitato in un dirupo. Inutili i soccorsi del personale medico del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

