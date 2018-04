Grave incidente stradale questa sera in via Caniga, alle porte di Sassari. Una moto Yamaha R6 che viaggiava in direzione della borgata di Caniga con a bordo due ragazzi è stata travolta da una Volkswaghen Polo guidata da una donna di 75 anni all’altezza dell’incrocio tra via Caniga e lo svincolo per la zona industriale di Predda Niedda, nei pressi della Motorizzazione civile.

I due giovani sono stati sbalzati dalla moto e sono caduti sull’asfalto riportando diverse ferite. La moto in seguito al forte impatto si è incendiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale, una pattuglia della Sezione Volanti della Questura e due ambulanze del 118. Non si conoscono ancora le condizioni dei due feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso.

