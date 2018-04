Su chi serbit:

350 gr de pasta

300 gr de sartitzu

1 tassa de binu

sparau

1 chibudda

sale e ògiu

Aprontu:

Isciacuare su sparau e ghetare totu in abba buddia pro ddus fàghere ammoddiare. Segare sa conca e pònnere a parte, imbetze s’àtera parte dda faghimus a tancheddos.

Immoe tocat a sa chibudda fata a piticu e arrubiada in una pingiada. Agiunghere su sartitzu e lassare coghinare pro 10 minutos murighende totu. Si podet aunire una bella tassa de binu a bellu a bellu.

Ajò cun is concas de sparau: agiunghere totu e coghinare pro àteros 10 minutos a fogu bàsciu e in s’interis fuliare sa pasta in s’abba salia. Cando est cota a metade bogare dae sa pingiada e aunire a su sartitzu e a su sparau pro acabbare sa cotura.

