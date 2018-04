L’Umana Reyer Venezia espugna il PalaSerradimigni per 84-92. Con la sconfitta interna nel lunch match odierno, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari vede complicarsi il cammino verso i playoff. Ritmi molto alti sin dall’inizio del match. I primi 8 punti di Venezia sono a firma di Daye (due triple), al quale risponde immediatamente Bamforth.

I campioni d’Italia si alternano a referto, Watt ne fa 6 consecutivi. Si corre e si realizza tanto. Ottimo lavoro di Jones sotto le plance, il quarto si chiude 23-22.

Nella seconda frazione i ritmi sono ancora molto alti e dunque aumentano anche le palle perse: 5 Sassari e 6 Venezia solo nel quarto. Venezia arriva a +4 a 2′ dalla fine del quarto, ma dopo il time out Sassari acciuffa il 43-43 a metà gara. Terzo quarto con ritmi più blandi e inizia la sagra delle triple, cui prendono parte Tonut, Baye, Stipcevic e Bamford. Si va punto a punto fino a due minuti dalla fine, quando l’Umana trova il parziale e arriva fino al + 8.

Il terzo quarto finisce 62 a 69. Dopo altri cinque minuti, sale in cattedra un ottimo Haynes, ex di turno, che porta gli ospiti sino al 71 a 82, massimo vantaggio del match. Sassari risale sino – 4 a due minuti dalla fine. Pessima gestione degli ultimi possessi per Sassari, e Venezia vince.

