Un pescatore dilettante è morto annegato questo pomeriggio nelle acque del porticciolo turistico di Torregrande, in provincia di Oristano.

Il fatto è avvenuto verso le 16. L’uomo, dell’apparente età di 50 anni – non sono ancora state rese note le generalità – stava percorrendo in bicicletta il molo esterno del porticciolo. Ha perso l’equilibrio ed è caduto sugli scogli. Forse ha perso conoscenza, ed è comunque morto nel giro di pochi minuti. I soccorsi sono stati immediati, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, la Polizia e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo in mare.

