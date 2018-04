Si chiude con una vittoria la stagione della Pasta Cellino. La formazione di coach Paolini si impone infatti per 85 a 77 sulla Lighthouse Trapani al termine di una partita sempre al comando.

L’inizio di gara è equilibrato con Renzi che risponde a Keene per il 10 a 9 interno di metà prima frazione. I rosso-blu aumentano però il ritmo della gara, trovano ottime soluzioni offensive sia con Stephens sia con un positivo Matrone e volano sul +12 (28 a 16) alla fine del quarto.

Il film della partita non cambia nel secondo periodo. I padroni di casa giocano un’ottima pallacanestro in attacco con Rullo e il solito Stephens e volano sul 52 a 34 dell’intervallo con Trapani che trova punti soprattutto dai giovani Testa e Fontana.

Gli ospiti cercano di reagire a inizio del secondo tempo con un il grande impatto di Renzi sotto le plance e i canestri di Ganeto in contropiede. La Pasta Cellino non perde la calma e con Allegretti e Stephens rimane in vantaggio per 67 a 52 a 10 minuti dalla fine del match nonostante il piccolo infortunio a Keene.

La Lighthouse prova il tutto per tutto in avvio di ultima frazione e con le bombe di Jefferson e i punti di Renzi arriva fino al -7. Nel momento di maggiore difficoltà però Cagliari si affida a un positivo Turel e con l’apporto di Rullo conquista una meritata vittoria con il punteggio di 85 a 77.

Il coach della Pasta Cellino, Riccardo Paolini, commenta così la vittoria contro la Lighthouse Trapani: “La prima cosa che voglio dire è grazie di tutto. Io mi sono trovato benissimo e Cagliari e so che per i giocatori è stato lo stesso. Ringrazio dunque la città per quello che ci ha dato durante la stagione”.

“Per quel che riguarda la partita – ha aggiunto l’allenatore della Cagliari Dinamo Academy – noi, questa sera, avevamo probabilmente qualche motivazione in più rispetto a Trapani perchè ci tenevamo a salutare il nostro pubblico con una vittoria replicando dunque il successo dell’esordio. Ci siamo riusciti pur con qualche alto e basso nel corso della gara. L’unica cosa a cui tenevamo era conquistare i due punti per salutare al meglio i tifosi e ringraziare i nostri dirigenti”.

“Il bilancio della stagione – ha chiuso coach Paolini – è sicuramente positivo. C’è un po’ di rammarico a finire qui, soprattutto per le due sconfitte in casa contro Tortona e Siena. Vincendo quelle gare avremmo potuto intraprendere un cammino diverso. Però abbiamo conquistato dei successi esterni su campi difficili come Trapani o a Legnano. Insomma siamo stati protagonisti di un ottimo campionato in un girone molto equilibrato. Sono davvero contento dunque dei nostri 28 punti in classifica”.

