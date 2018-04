I segni di Fuoco saranno passionali ed irriverenti in amore ed avranno modo di lanciarsi in promettenti conquiste. Anche se non sono da escludere bisticci con il partner che raffredderanno l’intesa. Il lavoro procede alla grande, garantendo bellissime soddisfazioni. Tenacia, determinazione e forza di volontà porteranno lontanissimo. Passiamo ai segni di Terra. Previste magiche atmosfere con la persona amata, nonché piccoli conflitti che fungeranno, sorprendentemente, da collante. In ufficio ci sarà un po’ di tensione, ma in compenso, si riusciranno a concludere affari importanti ed a riprendere vecchi progetti. Sensualità, fascino ed irriverenza contraddistingueranno le giornate dei segni d’Aria. Con il favore dei pianeti dell’amore, si lanceranno in conquiste da capogiro e ci sarà chi riuscirà ad incrociare, finalmente, lo sguardo dell’anima gemella. In ambito professionale, fioccheranno contatti interessanti e chi è in cerca di un nuovo impiego oppure è in attesa della svolta, sarà premiato. E per finire… eccoci ai segni d’Acqua. Creatività, estro ed ingegno saranno d’aiuto sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa. Molti stringeranno amicizie pronte ad evolvere in attrazione. Chi è in coppia, invece, dovrà impegnarsi a sciogliere quei fastidiosi nodi che tengono ingarbugliato il rapporto. I guadagni sono stabili e gestire le uscite non sarà un problema. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: affascinanti ed irresistibili, cosa volete di più? Con Marte contraddittorio le energie saranno in calo, ma Mercurio vi aiuta a socializzare, ad ampliare i contatti ed a fare colpo su chi vi piace in poche mosse. Forse non è il momento giusto per trovare l’anima gemella perché sarete un po’ polemici. In compenso, Venere vi premia con flirt intriganti e avventure scacciapensieri. L’oroscopo annuncia che chi è in coppia non deve sfogare ansie e frustrazioni sulla persona amata. Ma anzi! Fare tutto il possibile per ripristinare pace ed armonia, trasformare l’atmosfera in casa calda e rovente! Per i cuori solitari usciti da una delusione amorosa, sono in arrivo romantiche avventure. Gli astri consigliano di cambiare look: puntate su colori caldi, solari e accesi. Vi aiuteranno a ritrovare, nei momenti di difficoltà, il guerriero che si cela in voi.

Lavoro: la situazione professionale volge a vostro completo favore. Sarete apprezzati dai superiori che si renderanno conto delle vostre migliori doti: affidabilità, serietà, tenacia. I pianeti sostengono scelte e cambiamenti. Ci saranno più introiti, maggiori gratificazioni. E in compenso, ci sarà più allegria. Le energie psicofisiche, nell’approssimarsi del week-end, saranno leggermente in calo. Portate pazienza. Presto recupererete la grinta perduta. Con audacia e determinazione, chi studia, riuscirà a tagliare un ambito traguardo. Mercurio è in ottimo aspetto: approfittatene per far conoscere le vostre competenze ed il vostro talento. In arrivo notizie confortanti per chi è in cerca di un impiego oppure è in attesa di una risposta.

Toro

Amore: Marte è foriero di cambiamenti interessanti che coglieranno alla sprovvista tutti i nativi in coppia. Ci saranno dichiarazioni importanti, giochi di seduzione, comunione di intenti, sintonia nel prendere decisioni di portata rilevante. Chi è single, invece, può tirare un sospiro di sollievo. La persona che vi piace, finalmente, vi noterà. “Tutta colpa” del vostro charme e del vostro fascino che, specie in questi giorni, non passeranno inosservati e infrangeranno diversi cuori. Chi sta attraversando, invece, un periodo burrascoso, soffrirà a causa dell’egoismo della persona che è al proprio fianco. Nasceranno, inoltre, nuovi dubbi e insicurezze che vi spingeranno, pian piano, a prendere una drastica decisione per il vostro bene.

Lavoro: a poco a poco, state raggiungendo ottimi risultati. Le stelle premiano i nativi ambiziosi e coraggiosi, che lottano ogni giorno per tagliare il traguardo di carriera o di studio tanto desiderato. In ufficio, ci saranno screzi e litigi cui sarà necessario rispondere con un atteggiamento sereno, diplomatico. In altre parole, l’oroscopo sconsiglia di cedere al nervosismo, alle facili critiche. Distratti da altre attività, avete accantonato dei progetti che, invece, potevano rivelarsi molto interessanti. Rispolverateli. Urano sollecita a concentrarsi solo su obiettivi facilmente realizzabili. I guadagni, in generale, si mantengono stabili e permettono di soddisfare anche qualche piccolo capriccio. I transiti sono molto favorevoli e spingono ad osare. La fortuna aiuta i liberi professionisti ed i creativi.

Gemelli

Amore: l’amore sarà al primo posto tra i vostri pensieri. L’energia sprizza da tutti i pori e vi rende ammiccanti e socievoli. Le coppie che hanno vissuto momenti di crisi godranno, finalmente, di un’atmosfera più distesa. Creatività, impegno, gioia di condividere desideri ed aspettative si rafforzeranno sempre di più. I single, in maniera spregiudicata, si lasceranno andare ad avventure calde, mozzafiato e potranno contare su diversi pretendenti. Sarete corteggiati, ammirati, adulati, insomma, farete strage di cuori! Colpi di fulmine in arrivo. Le unioni in bilico, invece, dovranno prestare molta attenzione. Sentiranno forte il desiderio di concedersi qualche scappatella. E’ necessario riflettere sul proprio legame prima di deludere chi è al proprio fianco.

Lavoro: chi è in attesa di notizie confortanti e rassicuranti, non deve in alcun modo arrendersi, indietreggiare. Urano dispensa buone notizie. L’oroscopo rivela che chi lavora in proprio sarà baciato dalla fortuna. Si farà ulteriormente conoscere ed in più, i guadagni lieviteranno sensibilmente. Chi è in procinto di affrontare un colloquio, deve valutare con estrema attenzione ciò che gli viene proposto per evitare di commettere imprudenze. Coraggio e intraprendenza vi porteranno verso traguardi insperati. Mercurio rende i social network il luogo giusto non solo per flirtare audacemente, ma anche per stringere rapporti professionali interessanti, da non sottovalutare. Marte brilla nel vostro cielo. La sua carica vi rende ingegnosi e ricchi di idee, figure indispensabili sul lavoro.

Cancro

Amore: i pianeti acuiscono i problemi di coppia e vi rendono un po’ nervosi. Tutto passa, basta parlarne a cuore aperto con la dolce metà. Dubbi e insicurezze, però, potrebbero instillarsi nei legami in bilico. Forse non è questa la settimana in cui troverete la vostra anima gemella, ma, in compenso, incontrerete persone interessanti, potenziali partner. Cercate di approfondire l’amicizia. Urano aiuta i nativi che vogliono attuare un cambiamento a farlo senza troppe noie. I single stupiranno le potenziali prede mettendo in mostra i lati migliori del loro carattere. Se una persona attraversa i vostri pensieri già da un po’ vuol dire che sta nascendo una attrazione da non sottovalutare! Venere dispensa incontri scoppiettanti, che faranno battere forte forte il cuore!

Lavoro: le stelle sconsigliano di aggrapparsi all’abitudine come se fosse uno scoglio. Ma di ampliare i vostri orizzonti e di non lasciarsi sopraffare dalla noia, dalla paura di non farcela. Giove vi guarda con occhi dolci e ciò significa che le giornate saranno pronte a sorprendervi con notizie inattese, lodi, avanzamenti o promozioni. L’oroscopo, nel contempo, suggerisce di procedere con cautela in caso di cambiamenti drastici e repentini. Chi sta cercando lavoro, deve valutare con attenzione le richieste e le esigenze del capo. E soprattutto fare due calcoli: se non tornano, meglio puntare altrove. Marte opposto acuisce sensazioni avverse, come ad esempio, la paura di essere presi in giro da superiori o collaboratori. Le entrate sono stabili ed in questo modo, non vi risulterà difficile gestire le spese extra.

Leone

Amore: Venere riscalda il vostro cuore e vi rende ben predisposti a nuovi incontri. I single potranno lanciarsi con sicurezza in nuove conquiste ed avranno modo di corteggiare e di essere corteggiati. Il pianeta dell’amore, inoltre, aiuta le coppie che hanno vissuto un momento di crisi a riconciliarsi teneramente. Romanticismo ed affiatamento saranno all’ordine del giorno, anche se non mancheranno litigi e discussioni. Molti progetti lasciati in sospeso per mancanza di fondi o di tempo saranno presi nuovamente in considerazione. L’oroscopo annuncia che molti nativi potrebbero fare l’incontro “del secolo” sul posto di lavoro oppure nei luoghi frequentati quotidianamente. La gelosia potrebbe raffreddare ulteriormente un rapporto già in bilico: tenetela a bada.

Lavoro: previsti colpi di scena, non sempre positivi, legati in parte al cambiamento che state vivendo in queste giornate. In ufficio, ci saranno situazioni da chiarire, nodi che finalmente verranno al pettine. Se ci sono questioni di ordine burocratico da affrontare, non esitate a rivolgervi a persone esperte e competenti. Attenzione, inoltre, a non lasciarvi condizionare troppo dalle decisioni altrui, soprattutto se riguardano un mutamento da intraprendere. Mercurio fornisce le idee giuste per avere successo. Chi è in procinto di misurarsi in nuovo ruolo o mansione, sarà baciato dalla Fortuna. All’orizzonte, si intravedono affari molto vantaggiosi per chi lavora autonomamente. Mercurio alleato favorisce contatti molto significativi per chi ambisce a mettersi in proprio.

Vergine

Amore: settimana elettrizzante per i sentimenti, ricca di incontri e di occasioni da non perdere. I single stringeranno amicizia con persone che hanno vissuto le loro stesse esperienze e si sentiranno, per questo, capiti. Chi è in coppia, invece, riuscirà a concretizzare ufficializzazioni e dichiarazioni. Venere incoraggia i nativi a lasciarsi andare di più ed a dichiararsi se una persona stuzzica non poco le proprie fantasie! Le stelle annunciano flirt passionali ed idilliaci con persone provenienti dal passato o conosciute nei mesi scorsi. Raccoglierete conferme ed apprezzamenti… insomma, vi aspettano giornate molto movimentate. Infine, come svela l’oroscopo, recupererete il dialogo con una persona, interrotto a causa di interferenze di terzi e sarà di nuovo magia!

Lavoro: sul posto di lavoro, c’è chi loderà il vostro impegno ed i sacrifici che state compiendo per tagliare l’ambito traguardo. Con Marte negativo potreste avvertire cali d’energia che vi porteranno, più volte, a pensare di mandare tutto all’aria. Per fortuna, si tratterà di momenti di crisi che passeranno in un batter d’occhio. L’oroscopo spinge i nativi a non essere timidi ed impacciati durante i colloqui di lavoro e, al contrario, a farsi apprezzare per le proprie competenze e doti. Misurati e ragionevoli, farete fatica ad accettare un cambiamento che, invece, con il senno di poi, si rivelerà molto positivo. Non temporeggiate troppo nel dare risposte: se un affare non vi convince, ditelo con franchezza, senza troppi giri di parole. Il lavoro, in linea generale, si presenta sotto i migliori auspici e presto, senza neanche accorgervene, consoliderete ulteriormente ruoli o mansioni stabiliti nei mesi scorsi.

Bilancia

Amore: i giochi di Venere e Marte offrono occasioni imperdibili per cambiare ciò che non funziona nel rapporto, specie se esso è causa di malumori. Fioccheranno incontri molto interessanti e promettenti che garantiranno svolte eccezionali in futuro. Le coppie ben collaudate e che già vivono insieme, godranno di atmosfere molto dolci e tenere a casa. Il partner asseconda le vostre scelte e vi sostiene amorevolmente in tutto e per tutto. Cosa desiderare di più? In arrivo, come svela l’oroscopo, amicizie dal forte feeling. I giochi astrali suggeriscono di appellarsi all’istinto e non alla ragione se s’intende risolvere una questione sentimentale. Una love story intermittente tenderà a rivelare nuovi contrasti o incomprensioni. Se il sentimento è forte, la tempesta cederà il posto ad un caldo sole.

Lavoro: se ci sono difficoltà in ambito lavorativo, affrontatele di petto, senza temporeggiare per non acuire eccessivamente i contrasti. Chi riveste un ruolo da leader, potrà finalmente contare sulla fiducia dei propri collaboratori. Ed in questo modo, si arriveranno a toccare interessanti traguardi. I ritmi velocissimi della prossima settimana vi procureranno stress e noia. Niente pura. L’oroscopo annuncia che si tratterà di fasi momentanee e che le lodi vi faranno gettare nel dimenticatoio i momenti di difficoltà. Le questioni legali si risolveranno, mentre i guadagni tenderanno sensibilmente ad aumentare soprattutto se si riprenderanno tra le mani vecchi accordi e progetti. E’ ora di lasciarsi alle spalle il passato: riuscirete finalmente a metabolizzare una delusione professionale.

Scorpione

Amore: in coppia, potrebbero nascere dei piccoli battibecchi che, fortunatamente, saranno sedati dalla voglia comune di ritrovarsi e di vivere magici momenti insieme. I single saranno molto fortunati e vivranno notti briose e piccanti. Basterà un solo sguardo per far capitolare le potenziali prede. Chi, invece, è insoddisfatto della propria vita coniugale, sarà tentato di guardare altrove. Le stelle spingono a cercare il chiarimento prima con se stessi e poi con la persona che si ha al proprio fianco prima di combinare “pasticci”. Venere, al tal proposito, spinge i nativi a chiarire i discorsi interrotti, senza ulteriori rimandi. L’oroscopo svela che, soprattutto nei momenti di stress, capiterà di essere molto selettivi e rigorosi. I pianeti sollecitano a coltivare contatti ed amicizie con meno freddezza e più empatia.

Lavoro: fioccheranno abili intuizioni che vi consentiranno di risolvere problemi molto complessi e complicati. Le questioni economiche tenderanno ad influenzare i rapporti legati alla sfera privata. Gestitele nel migliore dei modi. L’oroscopo richiede di riprendere in considerazione una proposta che, distrattamente, avete archiviato e che, adesso, potrebbe rivelarsi molto proficua. Coltivate i contatti giornalieri, soprattutto se siete a caccia di nuove collaborazioni per la vostra attività. Marte dona energia da vendere! Impegnatissimi, sarete chiamati ad assumere nuove responsabilità o incarichi che porterete avanti egregiamente. Occasioni di riscatto interessanti per chi è in cerca di nuovi sbocchi professionali.

Sagittario

Amore: non siate eccessivamente pignoli di fronte alle dimenticanze del partner, soprattutto se sta attraversando un periodo difficile. Venere aiuta le coppie che stanno vivendo una fase complicata a ritrovare l’equilibrio perduto. Marte vi rende molto audaci e favorisce i cuori solitari a caccia di nuove emozioni da vivere. Irresistibili e passionali, riaccenderete i desideri di una ex fiamma. Attenti, però, a non giocarci troppo, soprattutto se c’è un altro partner di mezzo. Un’amicizia è diventata, ormai, attrazione. Occorrerà ammetterlo al più presto e seguire maggiormente l’istinto. Nei momenti clou della settimana, potreste diventare un po’ nervosetti. Evitate di cadere nelle rivalità amorose, soprattutto se ci sono antagonisti di mezzo. I pianeti accendono attenzioni improvvise: sarete molto corteggiati!

Lavoro: a caratterizzare la sfera professionale, sarà una vera e propria rivoluzione che investirà tutti i nativi. Ci saranno occasioni molto fruttuose da cogliere al volo che garantiranno ottime sorprese. Sarete molti attivi ed intraprendenti. Ottimismo ed entusiasmo vi condurranno verso sentieri inesplorati ed abbraccerete nuovi progetti. L’oroscopo spinge a portare avanti gli impegni a lungo termine con determinazione perché garantiranno ottime soddisfazioni. Marte, invece, richiede di gestire le questioni burocratiche senza innervosirsi. In arrivo richieste dal passato, probabilmente legate ad ex datori o titolari. Valutatele con molta attenzione. Le finanze non destano particolari preoccupazioni. Il periodo è ottimo per investire.

Capricorno

Amore: sensuali ed intriganti ma con la testa un po’ tra le nuvole…. Presi da innumerevoli impegni, farete veramente fatica a conciliare la vita affettiva con quella professionale ed a pagarne il prezzo più caro, sarà chi è accanto a voi. Venere, però, sul finire della settimana, vi rende finalmente sensuali e dolci e ciò sarà ben accetto dalla persona amata. I single conquisteranno le loro prede con audacia. Molti flirt, inoltre, avranno modo di tramutarsi in un legame più serio già a partire dai prossimi giorni. Mercurio dispensa visite e contatti inattesi. Un ex potrebbe bussare alla vostra porta, sconvolgendo il vostro equilibrio. Il mix astrale di questi giorni riaccende interessi ormai archiviati. Sappiate valutarli con estrema attenzione. Marte vi aiuta a tirare le somme riguardo ad un rapporto ormai logoro e soprattutto, a capire chi è affidabile e chi meno.

Lavoro: tempestivi nel prendere decisioni ed intraprendenti, non riscontrerete problemi a concludere accordi e collaborazioni. L’oroscopo sprona a prestare attenzione alle scadenze: rivedete ciò che avete scritto in agenda per non andare incontro a spiacevoli dimenticanze. Mercurio aiuta a raggiungere intese ed accordi. In ufficio, potreste essere bersagliati da critiche poco piacevoli. Rispondete con diplomazia e soprattutto, rivedete errori e lacune. Plutone è foriero di cambiamenti interessanti, molto utili per chi intende trasferirsi all’estero o accettare nuovi incarichi. Nuove esperienze nel settore della vostra professione spianeranno la strada ad incontri provenienti dal passato. Saturno fortifica l’ambizione, spingendo a dare il meglio di sé in ogni contesto. E tutto ciò, anche con risultati economici molto significativi.

Acquario

Amore: il desiderio di uscire dal chiuso e di evadere dal quotidiano, porterà molti nativi a mettere in discussione il rapporto con la persona amata. A soffrirne maggiormente, saranno le relazioni di lunga data. Forse, coinvolgendo anche il partner, provando a staccare un po’ la spina, riuscirete a salvare l’unione. Chi è single, invece, sarà molto corteggiato. Venere dona un senso di trasgressione, indipendenza e vi renderà molto appassionanti e sensuali. In arrivo, notti bollenti in dolce compagnia. L’oroscopo annuncia, inoltre, che molte passioni che ritenevate superate, saranno riconsiderate sotto una nuova luce. Una persona, in altre parole, potrebbe riaffacciarsi prepotentemente nei vostri pensieri, turbando il vostro equilibrio. Marte espone a critiche e pettegolezzi, passateci su!

Lavoro: chi sta cercando un nuovo lavoro, con il favore degli astri, riuscirà a prendere seriamente in considerazione anche proposte molto lontane dagli studi intrapresi. Se state coltivando dei progetti che hanno trovato già consenso, è tempo di renderli operativi e concreti il prima possibile. L’oroscopo annuncia che riuscirete a pervenire ad un chiarimento con una persona legata alla vostra attività che si è rivelata, settimane addietro, molto opportunista. Mercurio vi rende aperti a nuovi stimoli e soprattutto, molto lungimiranti. Molti sbagli saranno valutati sotto un’ottica differente. In arrivo successi, frutto di impegni e sacrifici e soprattutto, notizie inaspettate tramite telefonate o messaggistica che vi faranno molto piacere.

Pesci

Amore: dal punto di vista dell’Eros, sono in arrivo attrazioni bollenti, storie emozionanti e intese brillanti. L’oroscopo annuncia che, con lo sguardo benevolo di Venere, potrete lanciarvi con sicurezza in nuove avventure sentimentali che dovranno essere ben coltivate nei prossimi mesi per evolvere in love story da togliere il fiato. Urano è con voi e aiuta a districare nodi ed a fugare dubbi ed incertezze. Molte relazioni sfoceranno in convivenze. I single, invece, potranno contare su fortunate coincidenze e intriganti sguardi per vivere emozioni importanti, da non trascurare. Mercurio, nel contempo, è foriero di inviti inattesi. Palpitanti colpi di fulmine nasceranno durante i soliti percorsi. Attenzione, una persona potrebbe rivelarsi il contrario di quel che millanta di essere. Gestitela con distacco.

Lavoro: chi è in procinto di effettuare una scelta risolutiva, deve valutarne, con l’aiuto di un esperto, tutti i pro ed i contro. L’oroscopo annuncia che le energie psicofisiche saranno leggermente in calo e sovente vi capiterà di sbottare. Ad esempio, avvertirete il desiderio di troncare delle collaborazioni oppure di cambiare totalmente settore. Calma e pazienza. Seguite il vostro intuito nella risoluzione di un problema improvviso. Marte rende brillanti ed intraprendenti. Conquisterete ambiti insperati. Attenzione ai possibili azzardi economici: la situazione finanziaria, pur essendosi normalizzata, richiede ancora qualche piccolo sforzo per stabilizzarsi ulteriormente. I favorevoli transiti planetari spronano, infine, ad abbandonare le tipiche ansie del vostro segno ed a concentrarsi, senza timori e paure, sugli obiettivi prefissati.

