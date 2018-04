La Sardegna apre le porte alla nuova stagione e ai turisti: per il 25 aprile alberghi aperti al 40-45 per cento per un totale di circa 400 strutture pronte ad accogliere i primi vacanzieri. E non chiuderanno più sino a settembre e ottobre. “Sono più o meno gli stessi dati dello scorso anno – spiega all’ANSA Paolo Manca, presidente di Federalberghi – solo che nel 2017 questi numeri li abbiamo avuti in concomitanza con la Pasqua ‘alta’: siamo assolutamente soddisfatti”.

Molti gli ospiti stranieri. E si iniziano a vedere anche i proprietari delle ville private che si vogliono godere, grazie al clima di questi giorni, un anticipo di estate. Arrivano le prime stime previsionali. Con cifre gratificanti per la destagionalizzazione: più cinque per cento circa a maggio e giugno. Ma anche a settembre e ottobre. E l’estate che si conferma sold out. Per aprile, maggio e giugno si può fare sempre di più. “È importante che tutto il sistema ‘apra’, dalla ristorazione alle escursioni – sottolinea Manca – Perché è bene che gli alberghi siano aperti ma è altrettanto auspicabile che gli ospiti trovino già da questo periodo qualcosa da fare”.

Arrivi aiutati dai buoni movimenti negli aeroporti: complessivamente in Sardegna si arriverà tra il 24 aprile e l’1 maggio a 170mila passeggeri. Secondo le prime stime a Cagliari si prevedono circa 80mila persone a bordo, con numeri che rimarranno pressoché invariati rispetto allo stesso periodo del 2017. Dati che confermano il trend positivo dello scalo cagliaritano: dall’1 gennaio al 15 aprile 2018, i passeggeri in arrivo e partenza al Mario Mameli sono stati 846.603 (+8,81% rispetto al 2017), di cui 717.754 (+4,49%) sui collegamenti nazionali e 128.849 (+41,37%) su quelli internazionali. Stranieri in forte crescita: gennaio +58.73%, febbraio +59,22%, marzo +48,81%, e nei primi quindici giorni di aprile +12,46.

A Olbia si stima un aumento di oltre il 6 per cento con 55mila passeggeri. Mentre ad Alghero si contae di raggiungere, tra arrivi e partenze, quota 35mila. Turisti che arrivano anche dal mare: a Cagliari doppiette Msc crociere il 24 aprile con 5.250 passeggeri. Con bis l’1 maggio nel bel mezzo della festa di Sant’Efisio. Ma sono previsti sbarchi anche il 27 e 28 aprile. Turisti in nave anche a Olbia con 4.000 passeggeri in arrivo tra il 27 e 28 aprile con le Aida Stella e Aura.

