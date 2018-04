Una maglietta di un gruppo Metal scatena il panico in provincia di Pisa, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Santa Croce sull’Arno, dove è dovuto intervenire il sindaco del paese per spiegare e rassicurare i cittadini del paese che la maglietta indossata da un migrante non era apologia di terrorismo.



La maglietta con le date del tour dei Master, una death metal band statunitense, è diventata il simbolo per scatenare il panico sui social, al punto che un insegnante, temendo si trattasse di apologia al terrorismo, aveva pubblicato la foto di un migrante con questa maglietta, credendo che le date riportate sul retro fossero relative a presunti attacchi terroristici sul suolo.

Sulla vicenda è dovuta intervenire la sindaca del paese che ha dovuto rassicurare i cittadini.

