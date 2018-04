Una fiera dedicata al mondo dell’enologia nel cuore di Villanova a Cagliari. Domenica 6 maggio è in programma “Vignaioli”, una non stop dalle 12.30 alle 21 a Villa Vivaldi. Una festa del vino di qualità impreziosita dal racconto delle storie affascinanti dei protagonisti, musica e reading. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Sabores, Sapori di Sardegna e Babeuf.

Da semplice appuntamento dedicato a far conoscere di volta in volta un singolo produttore, attraverso degustazioni e incontri informali, “Vignaioli” diventa una fiera con 18 espositori da tutta la Sardegna e dall’Italia. L’iniziativa si avvale della collaborazione dei festival Here I Stay e Sulla Terra Leggeri. In programma i concerti dei cantautori Daniconova e Vanvera e il reading di “Scrittori da Palco”, collettivo di autori e autrici sardi ideato da Flavio Soriga e Nicola Muscas.

“L’idea è quella di far conoscere, attraverso degustazioni e incontri informali, il lavoro dei vignaioli che riescono ad esprimere il terroir delle proprie zone di produzione – spiega Federico Cau del Babeuf – particolare attenzione è data a quei produttori che dimostrano un approccio sostenibile ai metodi di vinificazione e produzione, non facendo quindi ricorso alla chimica di sintesi in vigna né a coadiuvanti nella vinificazione. Per questo molti produttori presenti hanno una certificazione biologica e tanti lavorano in biodinamica. Il piccolo produttore, dunque, al centro del processo di trasformazione dell’uva in vino, con la sua storia, la sua sapienza, il suo percorso”.

