“Visto il momento difficile che sta attraversando la squadra ci rimane da fare solo una cosa: rimanere uniti attorno alla nostra squadra”. Lo scrive la pagina Facebook Sceti Casteddu, che in occasione del match contro la Roma propongono una coreografia nello stadio: “Riempiamo lo stadio di bandiere dei 4 Mori”. L’appello è stato pubblicato in un evento del social network.

“Ognuno di noi, in casa, ha almeno una bandiera dei 4 mori – si legge nella nota – quindi non dovremo spendere nemmeno un euro per attuare questa coreografia. La proposta dunque è rivolta a tutti i tifosi che decideranno di andare allo stadio. Portate una bandiera sarda, così da riempire lo stadio, come accade in altre località, così da caricare i giocatori per raggiungere il traguardo della salvezza”.

“Il Cagliari – conclude la nota – per noi, è più di una squadra di calcio. Un’Iscuadra, unu Pòpulu, una Natzione! Fortza Casteddu”.

