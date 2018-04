Gianni Girasole è stato confermato alla guida di Coldiretti Federpensionati Sardegna.

Eletto presidente regionale per la prima volta nel luglio del 2015, dal novembre dello stesso anno è anche tra i sei componenti della Giunta nazionale Federpensionati. Girasole, 67 anni, di Quartu Sant’Elena, è stato rieletto dall’assemblea regionale riunitasi a Siamanna, nell’agriturismo Su Grabiolu, alla presenza del segretario nazionale Danilo Elia e del presidente e direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba.

Federpensionati Coldiretti conta in Sardegna circa 21mila soci, dei quali 6.500 nella Federazione di Cagliari, 6.500 in quella del Nord Sardegna, 3.500 a Oristano e 4.500 in Nuoro Ogliastra dove risiede anche la socia più longeva, Nicolina Manca, di 107 anni.

