E’ tutto pronto in Ogliastra per la settima edizione del Sardinia Trail, gara podistica in programma dal 18 al 20 maggio con partenza da Urzulei.

Proprio Urzulei rappresenta la vera novità di quest’edizione: una località caratterizzata da paesaggi naturali ricchi di fascino, un territorio tanto selvaggio quanto spettacolare con i suoi monumenti naturali e archeologici, con montagne impervie di tipo calcareo, ricche di boschi di leccio, ginepro e lentischio.

Nel confine tra Urzulei e il territorio di Orgosolo è presente la maestosa Gola di Gorropu, che con i suoi 490 metri di profondità e 1,5 km di lunghezza è annoverata tra i canyon più grandi d’Europa. In località Bacu Abiladesti si erge una maestosa vite selvatica, “sandalu” in sardo, di 60 cm di diametro tra le più antiche d’Europa. Poi ancora: il tasso millenario, le tombe dei giganti de “S’Arena”, “Pischina Urtaddala”, la cascata de “sa Giuntura”, il sentiero degli antichi “Coiles”.

Prima tappa della manifestazione Urzulei-Urzulei di Km 29,7: si parte dalla località Campo Oddeu, si attraverserà il Supramonte per poi raggiungere piazza Fontana, al centro del caratteristico borgo ogliastrino, dove è previsto l’arrivo.

“Ospitare la prima tappa dell’edizione 2018 del Sardinia Trail – afferma il sindaco di Urzulei Ennio Arba – è motivo di soddisfazione per lo sviluppo turistico del nostro Supramonte e dell’Ogliastra. Sono le grandi manifestazioni sportive outdoor che consentono al territorio di esser conosciuto in tutto il mondo. Arrivano atleti internazionali che poi rilanciano le bellezze della nostra terra con un ritorno economico per tutti in una visione lunga e non di stagionalità. Infatti – conclude il sindaco Arba – il territorio infrastrutturato nei percorsi grazie al lavoro che si sta facendo e che si farà con l’agenzia Forestas permette la fruizione tutto l’anno anche se gli escursionisti devono comprendere che devono esser accompagnati da guide specializzate nell’affrontare i nostri sentieri che risultano impervi e con alti gradi di difficoltà”.

Commenti

comments