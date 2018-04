L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (24 aprile 2018) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per richiedere la bonifica ambientale di un ingente scarico incontrollato di rifiuti vari in località Piscina Rei, in Comune di Muravera (SU).

Come noto – scrive il Grig – l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati: il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati”.

Arriva – conclude il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – la bella stagione e dev’essere intensificata la vigilanza sul territorio, anche per evitare che diventi un Far West in mano a cafoni e inquinatori vari”.

Commenti

comments