La polizia sta effettuando controlli a tappeto nei locali e nei circoli di Cagliari per individuare le slot machine irregolari.

I controlli stavolta si sono concentrati in 7 locali del capoluogo. In due di questi 7 apparecchi non erano collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato ed erano privi di nullaosta: 16.300 euro di sanzione applicata.

Uno dei due circoli controllati è risultato sprovvisto di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, violazione per la quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 5 mila euro. All’interno del circolo sanzionato è stata riscontrata la presenza di numerosi pregiudicati ed è stato accertato il consumo di droga e pertanto il Questore di Cagliari, sulla base di tali elementi, ha emesso un provvedimento di cessazione immediata dell’attività di somministrazione esercitata in carenza di licenza.

