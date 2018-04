La Giunta regionale ha approvato il calendario del 2018 per la pesca del corallo rosso: i prelievi saranno consentiti dall’1 giugno al 30 settembre solo a pescatori professionisti titolari di una delle 25 autorizzazioni regionali disponibili e rilasciate dietro pagamento di una tassa di 1500 euro.

La delibera varata dall’Esecutivo fissa anche il quantitativo giornaliero di pescato che non potrà superare i 2,5 chili mentre il prelievo non sarà consentito a profondità inferiori ai 50 metri. “Il corallo è una risorsa importante ma delicata dei nostri mari – commenta Caria – e, per questa ragione, la monitoriamo con attenzione in modo da stabilire, ogni anno, una disciplina che garantisca l’attività dei pescatori ma non sacrifichi la sostenibilità dello sfruttamento”.

Anche per questo restano valide tutte le prescrizioni comunitarie in materia, per esempio è vietato l’utilizzo di veicoli sottomarini telecomandati. Inoltre sono confermati i porti di sbarco designati, situati in prossimità delle principali aree di pesca: Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano, Portoscuso, Calasetta, Villasimius e Arbatax. Viene anche confermata l’adozione del giornale di pesca del corallo, per registrare i dati del prelievo e certificare la provenienza del prodotto.

