Altri 32,8 milioni di euro del fondo sociale europeo per il Reddito di inclusione sociale. La rimodulazione del Reis è prevista da una delibera di Giunta e ha lo scopo di risolvere alcune criticità sorte nella prima fase di applicazione dello strumento, rendendo più agili le procedure e immediati gli interventi.

In particolare, 2 milioni andranno alla direzione generale dell’Istruzione per realizzare progetti (ad esempio di contrasto al bullismo e al vandalismo) che rafforzino la funzione sociale, inclusiva e aggregativa delle Scuole; 10,2 milioni alla direzione generale del Lavoro per consentire l’immediato avvio di politiche attive.

Entro 10 giorni verrà pubblicato un avviso pubblico per la formazione di un catalogo di azioni immediatamente attivabili. Altri 20,5 milioni di euro sono assegnati sempre alla dg Lavoro, per dare attuazione a progetti che prevedano percorsi di inclusione attiva rivolti a persone maggiormente vulnerabili per migliorarne il livello di occupabilità.

