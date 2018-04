“Sul sistema informativo lavoro (Sil) della Sardegna è in corso dal 17 aprile un intervento di manutenzione straordinaria che non consente l’utilizzo da parte degli utenti, ma i disagi sono limitati, se non virtuali”.

Lo fa sapere l’assessora Virginia Mura replicando al consigliere di Forza Italia, Stefano Tunis, che aveva denunciato l’interruzione del servizio commentando come in tutto questo periodo sia stato “impossibile procedere alle comunicazioni obbligatorie per legge circa le assunzioni, cessazioni e proroghe dei contratti di lavoro”.

“La sospensione del servizio – spiega Mura – si è resa inevitabile per tutelare la sicurezza dell’enorme patrimonio di dati che il sistema custodisce, e non potrà cessare fino a che l’intervento non sarà terminato. Tutti gli attori tecnologici interessati sono al lavoro per ripristinarlo il prima possibile”.

L’assessora in ogni caso sottolinea che “per le comunicazioni obbligatorie per le assunzioni e le cessazioni – come ben noto agli operatori professionali che utilizzano il Sil – esiste una procedura amministrativa alternativa, prevista proprio per ovviare a casi di malfunzionamento dei sistemi informatici”.

