Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, in via Renoir a Quartu Sant’Elena, una pregiudicata 34enne del posto ha esploso due colpi di pistola in direzione di un operaio 50enne, senza colpirlo. Sembra che fosse scoppiata una lite a causa di vecchi dissapori familiari.

La donna è stata bloccata dai militari del Norm che l’hanno appena portata in caserma e la stanno interrogando. L’arma è stata recuperata, sono in corso le indagini.

