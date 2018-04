Il Consiglio camerale della CCIAA di Nuoro ha eletto i componenti della propria Giunta camerale. Si tratta di Agostino Cicalò di Confcommercio, Sara Marotto di Cna, Simona Tidu per gli Ordini Professionali, Sandro Salerno di Confesercenti, Alessandro Serra della Coldiretti e Roberto Bornioli della Confindustria. Alcune associazioni, fra cui Coldiretti e Confindustria, hanno annunciato l’intenzione di ricorrere al Tar contestando la procedura elettiva della Giunta.

Il criterio di elezione – è stato spiegato oggi – è previsto dalle norme recentemente modificate a seguito della riforma del sistema delle Camere di Commercio. Il segretario generale ha definito le modalità elettive sulla base di tali norme. Al fine di rimuovere qualunque motivo di contrasto, Confcommercio, Confesercenti e Cna si sono dette pronte a valutare congiuntamente l’ipotesi di procedere ad effettuare nuovamente l’elezione della Giunta utilizzando un differente criterio elettivo, evitando di gravare l’Ente Camerale di spese legali non necessarie evitabili attraverso un confronto aperto fra le parti.

La rappresentanza delle Associazioni rappresentate nella Camera di commercio di Nuoro, secondo i dati ufficiali, è la seguente: Confcommercio (24,99%), Confesercenti (15,05%), Cna (11,08%), per un totale pari al 51,12% delle imprese rappresentate in Consiglio Camerale. Coldiretti (17,04%) e Confindustria (10,19%), che unitamente agli altri ricorrenti rappresentano il 42,23% delle imprese. Nell’organismo di governo della Camera di Commercio, la Giunta, siedono quindi gli esponenti di oltre il 93% delle imprese in Consiglio.

