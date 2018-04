Ha alzato una mano per salutare gli amici centauri, ma ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada, in una cunetta. Tragedia questa sera lungo la ex Statale 125 a Costa Rei. Un motociclista di 52 anni ha perso la vita. La dinamica della tragedia non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito.

A quanto si apprende il 52enne stava facendo una escursione con altri motociclisti quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’uomo ha battuto violentemente la testa. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici, per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

