Google ha rinnovato Gmail e introdotto una gran quantità di nuove funzionalità tra cui la possibilità di inviare messaggi che si autocancellano dopo un certo periodo di tempo e la gestione della corrispondenza affidata all’intelligenza artificiale per distinguere i messaggi importanti e dare loro priorità o portarli in evidenza quando vengono trascurati.

C’è anche una nuova barra laterale destra, riferisce TechCrunch, che viene pre-popolata con un widget di Google Calendar intelligente che offre una panoramica degli eventi di un singolo giorno e consente di aggiungerne di nuovi eventi dalla casella di posta.

Ecco le 5 novità importanti da tenere a mente per sfruttare le nuove potenzialità di Gmail:

Si possono intraprendere azioni sulle e-mail direttamente dalla Posta in arrivo: quando sui passa sopra un’e-mail senza cliccarci sopra, si vedono le icone per archiviare ed eliminare un messaggio, oltre a contrassegnarlo come letto (senza mai leggerlo). C’è anche la nuova funzione “snooze” che funziona come quella della sveglia: ci ripropone quella mail dopo un certo lasso di tempo, più tardi nel corso della giornata, l’indomani, più tardi nella stessa settimana, nel fine settimana o la settimana successiva. La nuova funzione “nudging” utilizza l’intelligenza artificiale di Google per capire che un messaggio è probabilmente importante e lo ripropone per ricordare di rispondere. La “modalità riservata” permette, quando si scrive un’email, di selezionare per quanto tempo il destinatario potrà leggerla. I destinatari non saranno in grado di inoltrare, copiare e incollare, scaricare o stampare il contenuto. Non è possibile impedire di scattare una foto dello schermo ma la funzione, come sottolinea la Bbc, ha lo scopo di minimizzare il rischio che dati confidenziali vengano trasmessi accidentalmente alla parte sbagliata. Per maggiore sicurezza, si può aggiungere un’autenticazione di secondo fattore, in cui il destinatario riceverà un messaggio SMS con un passcode generato da Google per leggere l’email. Le notifiche ad alta priorità, notificheranno solo le nuove email che Google riterrà davvero molto importante e annullerà l’iscrizione alle newsletter che non vengono lette da tempo. La modalità offline incorporata permette di memorizzare fino a 90 giorni di e-mail e compiere ricerche anche quando non si è connessi.

La decisione arriva un mese prima che entri in vigore la nuova legge sulla privacy dei dati dell’UE – il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR​). Un tempismo che non è una coincidenza perché permetterà che Gmail sia utilizzabile per le utenze aziendali. I responsabili del trattamento dei dati all’interno delle azienda dovranno infatti dimostrare che i sistemi di posta elettronica sono conformi al GDPR.

