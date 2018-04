Le previsioni del tempo per questi due giorni in Sardegna vedono una variabile in tutta la regione, piu’ densa ed estesa nel settore centro-meridionale dove non si esclude del tutto la possibilità di qualche goccia di pioggia.

Questo pomeriggio potrebbero cadere delle leggere piogge sul cagliaritano.

Domani invece al mattino prevarrà la nuvolosità. Dal pomeriggio il cielo si coprirà con il rischio di qualche breve pioggia o isolato temporale, più probabile nelle zone interne e meridionali.

Commenti

comments