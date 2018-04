Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, Graziella Pintus, ha nominato i direttori dei Dipartimenti che rimarranno in carica tre anni. Si tratta di dieci figure, scelte sulla base di una terna di candidati e individuate in seguito alle elezioni dello scorso 31 gennaio.

I nuovi direttori sono: Donatella Floris e Gianluca Borelli, rispettivamente per i dipartimenti Amministrativo e Tecnico, Giuseppe Dessi per il dipartimento Emergenza-Urgenza, Giorgio Locci per quello Cardiovascolare, Fausto Zamboni per quello Chirurgico, Roberto Ganga per il dipartimento Oncologico-Internistico, Maurizio Melis per il dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione, Luigi Mascia per quello Pediatrico e delle Miroctemie, Antonello Pani per quello Riproduzione genitourinario Malattie e Trapianti di rene, e Giancarlo Angioni per i Servizi. E’ ancora in fase di definizione la struttura “Area funzionale Igiene, Governo clinico e qualità”.

“E’ stato creato un team di professionisti che permetterà all’Azienda, così come previsto dall’atto aziendale, di rafforzare il ruolo attribuito ai Dipartimenti – spiega Pintus – allo scopo di raggiungere gli standard qualitativi, quantitativi e strutturali di assistenza ospedaliera coerenti con le leggi di riforma del sistema sanitario regionale”.

