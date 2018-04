Dal 3 all’8 maggio, per lavori di manutenzione sui quadri elettrici, le attività e i ricoveri dei reparti di chirurgia pediatrica e di pediatria dell’ospedale San Michele dell’azienda ospedaliera Brotzu subiranno alcune modifiche.

In particolare i pazienti ricoverati in questi reparti saranno trasferiti al primo piano nell’ex reparto di Chirurgia d’urgenza, mentre gli interventi e le attività ambulatoriali programmate in quelle date slitteranno ai giorni immediatamente successivi.

L’attività ambulatoriale della Cardiologia pediatrica sarà svolta nell’ambulatorio al piano terra (Ex chirurgia d’urgenza) e in un locale appositamente individuato nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Anche l’attività della struttura Disturbi Pervasivi dello Sviluppo sarà svolta negli ambulatori del corpo staccato del presidio. Saranno naturalmente garantite le urgenze sia nel caso degli interventi sia per quanto riguarda l’attività ambulatoriale.

