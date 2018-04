Tanto spavento in una villetta alla periferia di Sassari per l’esplosione di una bombola del gas.

L’incidente si è verificato in via Luna e Sole dove la padrona di casa stava cucinando utilizzando un fornello in una veranda all’esterno della casa. Le fiamme hanno avvolto la bombola del gas che è esplosa danneggiando la veranda.

La donna si è allontanata immediatamente. A parte il grosso spavento, la padrona di casa non è rimasta ferita.

Commenti

comments