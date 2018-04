Oltre mille persone, vite e famiglie spezzate in Italia dagli incidenti sul lavoro nel 2017: 20 in Sardegna. Sono otto nell’area metropolitana di Cagliari e altrettanti nella provincia del Sud Sardegna, mentre due in quella di Sassari e una rispettivamente nel Nuorese e nell’Oristanese.

Lo rileva la Cisl Sardegna nel giorno in cui l’Inail ha diffuso il report nazionale sugli incidenti sul lavoro. Per ricordare che dietro le statistiche ci sono lavoratori morti, nella giornata di oggi e in preparazione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Inas, patronato della Cisl, ha ospitato nelle proprie sedi regionale di Cagliari e territoriali di Sassari, Olbia, Oristano, Sanluri, Tortolì, Carbonia e Nuoro attività di sensibilizzazione per informare le persone sui diritti e le tutele previsti in questo ambito.

Commenti

comments