“Il ddl Erriu Governo del territorio si presta a una serie di censure di legittimità e merito”. Il Gruppo d’Intervento giuridico – Amici della Terra, anticipa alcune considerazioni che farà domani alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, in occasione del primo incontro pubblico sul disegno di legge urbanistica organizzato dalla Giunta, ribadendo l’ipotesi di impugnativa già proposta da Campo Progressista. La prima questione riguarda la violazione del vincolo di inedificabilità nella fascia costiera dei 300 metri dalla battigia marina.

“La disciplina del Ppr afferma che nelle aree inedificate è precluso qualsiasi intervento di trasformazione – osserva l’associazione ambientalista – mentre è consentita solo la riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti”. Quindi, fa notare il Grig, le ristrutturazioni e riqualificazioni si possono fare con le volumetrie già esistenti.

Sempre in relazione all’articolo 31 sugli incrementi volumetrici nei 300 metri, il Grig rileva un’altra ipotetica censura: la possibilità di “riciclaggio delle seconde case” in esercizi ricettivi con il premio volumetrico. Questo perché, “sono consentiti gli ampliamenti degli insediamenti edilizi nella fascia costiera e la trasformazione delle ‘seconde case’ in strutture ricettive alberghiere, anche se nemmeno esistenti”. Infine, l’associazione chiede alla Regione perché i piani urbanistici comunali tardino ad essere approvati.

