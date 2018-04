Alla vigilia del consiglio comunale di Olbia, convocato per fare il punto sui lavori per il Mater Olbia, dopo l’allarme lanciato dai sindacati su un possibile slittamento della data di apertura dei primi servizi e reparti, prevista per giugno di quest’anno, l’assessore Luigi Arru ha avuto una videoconferenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fare il punto sull’ospedale in costruzione.

E domani nuovo faccia a faccia, stavolta dal vivo a Cagliari, con Giovanni Raimondi, presidente della fondazione Gemelli, partner tecnico-sanitario del Qatar. Nel frattempo la Regione, che ha sempre sostenuto il progetto di alta ricerca pienamente integrato con il sistema regionale sardo e con il sistema delle Università, ha già ribadito oggi “la volontà di procedere senza indugi nell’iniziativa e, come previsto dal contratto firmato nel 2014, l’impegno contrattuale del tetto di spesa”.

